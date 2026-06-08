Urne chiuse nella sezione 56 di San Leone, dove si è registrata un’affluenza del 49,81%. Sono stati infatti 529 i cittadini che si sono recati alle urne su 1.062 aventi diritto.

Conclusa la fase delle votazioni, hanno preso il via le operazioni di scrutinio delle schede. La sezione di San Leone è tra quelle osservate con maggiore attenzione in questo turno di ballottaggio che vede contrapposti Michele Sodano e Dino Alonge nella corsa alla carica di sindaco di Agrigento.

I risultati che arriveranno dalle varie sezioni cittadine contribuiranno a delineare il quadro definitivo della sfida elettorale e a decretare il nome del nuovo primo cittadino.

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