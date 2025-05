Il Comune di Agrigento ha avviato ufficialmente i lavori di valorizzazione del fronte mare di San Leone, con un intervento mirato al rifacimento della terrazza solarium in continuità con Piazzale Giglia.

L’obiettivo dell’intervento è chiaro: riqualificare uno degli affacci più frequentati del litorale, offrendo spazi più moderni, fruibili e accoglienti per cittadini e turisti. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione e sedute in legno, in linea con le esigenze estetiche e funzionali di una località balneare che punta a migliorare la propria offerta turistica.

Il cantiere, avviato il 28 aprile 2025, sarà operativo per 90 giorni naturali e consecutivi. L’importo complessivo dei lavori è di 41.748,08 euro, affidati alla Edil Young S.r.l., impresa agrigentina con sede in via Roseto D’Abruzzo. La direzione dei lavori è affidata al geometra Vincenzo Galletto, mentre il direttore dei lavori è il geometra Raimondo Salli.

Il cartello affisso in cantiere recita: “Il futuro inizia sempre con un cantiere”, e in questo caso il futuro parte dal mare, simbolo e risorsa di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

