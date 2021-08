San Leone. Bagnini salvano un uomo in mare

Un bagnante in difficoltà è stato salvato, oggi pomeriggio, 16 agosto, intorno alle 17, nel mare di San Leone. Ad accorgersi per primi del pericolo sono stati i bagnini di salvataggio Marcello Infantino e Gerlando Gramaglia. Avvistato il ragazzo in evidente difficoltà a causa delle avverse condizioni del mare , i due non hanno esitato a soccorrerlo a circa 300 metri dalla costa, nei pressi della quinta spiaggia. Per il ragazzo solo tanta paura, nessuna conseguenza grazie al tempestivo intervento dei due bagnìni che hanno ricevuto gli applausi di chi si è trovato ad assistere al salvataggio.