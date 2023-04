Auto posteggiate in area pedonale e ciclabile: elevate 48 multe

Il centro della città, la zona attorno alla Valle dei Templi, e adesso San Leone. Il parcheggio “selvaggio” non risparmia nessuna zona di Agrigento. Sul lungomare Falcone – Borsellino, nella giornata del 25 aprile, decine di automobilisti hanno approfittato di un piccolo varco, lasciato per lo scarico merci, tra i piloni collocati lungo il tracciato pedonale e ciclabile, e infischiandosene del cartello riportante l’ordinanza sindacale e dei segnali di divieto, hanno posteggiato le vetture ai bordi della strada. Come se nulla fosse. Una condotta costata cara a chi l’ha messa in pratica, perché con l’arrivo degli agenti della polizia Municipale sono scattate le sanzioni. Complessivamente elevate ben 48 contravvenzioni. La presenza delle macchine parcheggiate davanti a bar, ristoranti e altre attività commerciali, tutti aperti nel giorno di festa, non è stato un bel vedere.