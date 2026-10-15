Una tranquilla pedalata pomeridiana tra i sentieri naturalistici si è trasformata in un provvidenziale intervento di soccorso. Ieri pomeriggio, un gruppo di appassionati di mountain bike di San Leone ha prestato soccorso a un pensionato di 86 anni, rimasto bloccato e impossibilitato a muoversi all’interno di un percorso della Forestale ad Agrigento. I biker stavano percorrendo l’itinerario sterrato quando, improvvisamente, si sono imbattuti nell’anziano, disteso a terra e visibilmente provato.

Ai primi soccorritori l’uomo ha raccontato che stava facendo una passeggiata mattutina perché ama stare a contatto con la natura. Non è chiaro se abbia un appezzamento di terra nelle vicinanze. “Quando gli abbiamo chiesto se avesse dei parenti, – ha spiegato uno dei soccorritori- ha risposto di non averne. Ci ha riferito di essere originario di un paese vicino ad Agrigento. Probabilmente ha aggiunto il biker- è caduto a causa del terreno particolarmente sconnesso, inoltre, portava a tracolla uno zaino pesante. Purtroppo, durante la caduta, il telefono è finito lontano e non è riuscito a raggiungerlo”. I ciclisti hanno immediatamente allertato il 112. Considerata la zona impervia e difficilmente accessibile ai mezzi tradizionali, gli stessi biker sono rimasti sul posto per fare da guida ai sanitari del 118, assistendoli attivamente nelle operazioni di localizzazione, soccorso e recupero del pensionato.

L’ottantaseienne è stato successivamente caricato a bordo di un’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per gli accertamenti e le cure del caso. Fortunatamente, nonostante la lunghissima attesa sotto il sole e la fatica, la vicenda si è conclusa con un lieto fine. Le conseguenze, tuttavia, avrebbero potuto essere ben peggiori se il gruppo di sportivi non avesse deciso di percorrere quel sentiero proprio in quel momento.

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