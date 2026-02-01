I continui crolli lungo il percorso della pista ciclabile e nei giorni di pioggia lunghi tratti completamente sommersi dall’acqua. E poi ancora buche come “voragini” e avvallamenti. Il viale delle Dune a San Leone sprofonda sempre di più. Le forti piogge del fine settimana hanno allagato l’arteria come un “fiume”. Il risultato: un pezzo di strada impraticabile e chiuso al traffico con notevoli disagi per i residenti e veicoli in transito.

Dopo l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno liberato alcune automobili rimaste impantanate nell’acqua alta, la Protezione civile ha deciso di far collocare delle transenne e bloccare la circolazione stradale per la presenza sull’asfalto di pozzanghere, detriti, sabbia e rami di alberi.

Strada chiusa ma non segnalata nei due ingressi di via Nettuno e via Magellano. Il traffico domenica mattina è andato completamente in tilt. I mezzi provenienti dai due sensi di marcia sono rimasti bloccati e hanno dovuto tornare indietro. Il viale delle Dune è il simbolo del degrado della località balneare di Agrigento. Servono interventi urgenti di ripristino, ma non mettendo in atto i soliti “rattoppi” che non servono a nulla.

