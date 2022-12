San Leone, addestramento operativo fluviale dei Vigili del fuoco di Agrigento

I Vigili del fuoco dei nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviale) e SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale) del Comando provinciale di Agrigento, hanno preso parte a un’attività di esercitazione di manovre di soccorso e recupero, che si è tenuta nei pressi della spiaggia della “Babbaluciara”. Si sono esercitati sia con corde, sia via acqua.

La forte partecipazione del personale ha permesso di rivedere l’effettuazione delle manovre, secondo gli standard previsti, soprattutto in scenari di calamità, e in caso di emergenze dovute anche al maltempo. Il corso del fiume Akragas, che finisce nel mare di San Leone, si è rivelato un ottimo scenario di addestramento per gli operatori Vigili del fuoco agrigentini.