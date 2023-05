San Leone. A pulire la spiaggia arrivano i… bambini: E’ l’iniziativa di Legambiente per le scuole

Un pizzico di pazienza, impegno, passione e soprattutto tanto entusiasmo: sono stati questi gli ingredienti della giornata. Le quarte elementari dell’Istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini di Agrigento dirette dal preside professor Luigi Costanza, hanno aderito al progetto scuola Legambiente, pulizia delle spiagge. Gli studenti già alle 8:30 di questa mattina, con non poche difficoltà, considerate le avverse condizioni meteo, hanno pulito un grosso tratto di spiaggia da residui plastici portate dal mare e purtroppo abbandonate anche dall’essere umano. Una splendida iniziativa che serve a sensibilizzare bambini e famiglie a proteggere il nostro pianeta. Per la parte operativa i piccoli muniti di guanti, sacchetti per la raccolta dei rifiuti, a piccoli gruppi, con gioia e responsabilità si sono impegnati a raccogliere i rifiuti abbandonati. Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti dell’istituto comprensivo, insieme ai volontari di Legambiente.