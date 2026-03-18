San Giovanni Gemini, a scuole di inclusione. Un piccolo pesce che insegna il valore di stare insieme. Parte da qui il progetto “Includere per crescere: conoscere l’autismo con Guizzino”, promosso dall’Istituto Comprensivo “Giovanni Philippone – Giovanni XXIII” di San Giovanni Gemini in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Dal 17 marzo al 1° aprile gli alunni dei diversi plessi scolastici – dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado – saranno coinvolti in attività educative, laboratori creativi e momenti di confronto dedicati al tema dell’inclusione e della comprensione delle neurodivergenze.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la scuola, la Comunità della Speranza Onlus e il Centro ABA convenzionato, con il contributo delle esperte Carla Di Pasquale e Cristina Bongiovanni, che accompagneranno gli studenti in un percorso pensato per sviluppare empatia e consapevolezza verso le differenze.

Punto di partenza delle attività sarà la lettura dell’albo illustrato Guizzino di Leo Lionni. Da questa storia prenderanno forma conversazioni guidate, esperienze di gruppo e laboratori artistici attraverso i quali bambini e ragazzi rifletteranno sul valore dell’unicità e dell’aiuto reciproco.

Il percorso si concluderà con la realizzazione di due tele artistiche collettive, frutto del lavoro degli studenti insieme ai ragazzi del Centro ABA: una resterà esposta nella scuola, l’altra presso la Comunità della Speranza, come simbolo di un cammino condiviso di consapevolezza e inclusione.

Un’iniziativa che punta a trasformare la scuola in uno spazio sempre più aperto, capace di educare al rispetto e alla valorizzazione delle differenze fin dai primi anni di crescita.





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