Arriva al reparto di chirurgia del San Giovanni di Dio di Agrigento una nuova colonna video, un’apparecchiatura di ultima generazione in grado di offrire alti standard nella qualità delle immagini e consente avanzati interventi mini-invasivi in estrema sicurezza; ha una risoluzione 4k e una tecnologia 3d.

Sarà registrata tutta l’immagine operatoria, ciò permetterà anche la formazione dei giovani chirurghi. Il dispositivo, all’avanguardia nel panorama medico, segna un’evoluzione significativa nella pratica chirurgica, promettendo un miglioramento notevole nella qualità delle cure offerte ai pazienti.

La nuova colonna video è stata presentata questa mattina alla presenza, tra gli altri, del commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, e il direttore dell’UOC di Chirurgia Generale, Carmelo Sciumé.

“La nuova colonna video serve a vedere meglio quello che c’è nel nostro corpo- ha spiegato Sciumè-. Sia la visione 4k che la tridimensionalità ci permettono di andare a vedere tutte le strutture minime nella loro delicatezza e , quindi, lavorare in assoluta sicurezza. Possiamo registrare tutti i nostri interventi e questo serve per tanti motivi, il primo è che l’operatore può andare a rivedere il proprio intervento così da migliorare se stesso ma anche per fare vedere questi filmati ai congressi, alla scuola di specializzazione, e quando ci sono contenziosi legali si possono presentare ai giudici per vedere se c’è stato un errore o una complicanza.”

“Il professore Sciumè tratta tanti casi oncologici- ha detto il commissario dell’Asp, Zappia- il 3d e il 4k sono molto importanti, dobbiamo dare gli strumenti che servono. Quello di oggi è un passo avanti importante”.