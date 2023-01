San Gerlando, pronto il programma per la festa del patrono

E’ pronto, ad Agrigento, il programma per rendere onore a San Gerlando. Sono previste due manifestazioni esterne riprendendo la Peregrinatio del mezzobusto reliquiario di San Gerlando. Domenica 19 febbraio prossimo, alle 11.30 celebrazione eucaristica: alle 19 traslazione delle reliquie, a seguire celebrazione eucaristica alla preseza del Capitolo Metropolitano, Lunedì 20, peregrinatio delle reliquie a Calamonaci; A Santa Maria dei Greci alle 8.30 celebrazione eucaristica. Il giorno dopo, martedì 21 febbraio, Peregrinatio delle reliquie a Comitini. Il 22 è il mercoledì delle ceneri: alle 19 in cattedrale celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo, mons. Alessandro Damiano. Govedì 23 febbraio alle 9 e alle 12 adorazione eucaristica a Santa Maria dei Greci, nel pomeriggio, alle 17, al museo diocesano “Se Dio non vale un quadro”, presentazione del libro e conversazione con Liborio Palmeri, Eva Di Stefano, Rita Ferlisi. Venerdì 24 febbraio, in Cattedrale, alle 18, celebrazione eucaristica, poi preghiera penitenziale. Sabato 25, giorno dedicato a San Gerlando, in Cattedrale, alle 10.30 il pontificale presieduto da Mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa. L’olio votivo sarà offerto quest’anno dalla comunità ecclesiale di Calamonaci. Alle 20, celebrazione eucaristica