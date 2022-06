San Calogero, sarà vietato salire sulla statua. Confermate le bancarelle

Mancano poco più di due settimane alla festa di San Calogero. Un appuntamento atteso, dopo due anni di stop, per rendere onore al Santo tanto amato dagli agrigentini. I fedeli dovranno rispettare alcune regole e tra queste, in occasione delle processioni di domenica 3 e di domenica 10 luglio, sarà vietato salire sul simulacro per baciarlo. E’ stato deciso in una riunione tra Prefettura, a Questura, Azienda sanitaria, Curia vescovile e Associazione dei portatori di San Calogero. E per far rispettare il divieto, il simulacro sarà in processione dal santuario fino all’Addolorata, andata e ritorno, presidiata dalle forze dell’ordine e dagli stessi portatori di San Calogero, come barriera di protezione. E a poco più di due settimane dalla festa, è stato confermato l’allestimento delle “bancarelle” che potranno essere montate al Viale della Vittoria, Piazzale La Malfa e zone limitrofe. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Agrigento, Gerlando Piparo, afferma: “Dopo un proficuo lavoro di interlocuzione con il sindaco Miccichè, l’assessore al ramo e gli uffici preposti, siamo riusciti ad assicurare il regolare svolgimento del tradizionale mercatino delle bancarelle. Tanti lavoratori avranno la possibilità di esercitare la propria attività. E residenti, visitatori e turisti ne potranno beneficiare”.