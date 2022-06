San Calogero, il 18 giugno il via ai festeggiamenti con il progetto “Folkura”

Il prossimo 18 giugno si apriranno ufficialmente i festeggiamenti in onore di San Calogero ad Agrigento. Ad aprire gli eventi, come da tradizione, i “Tammuri di Girgenti” presieduti da Biagio Licata. Sul Sacrato di San Calogero , un progetto di integrazione per bambini diversamente abili. E’ la continuazione di “Folkura” nato nel 2019 con lo scopo di insegnare uno strumento storico e tradizionale ai bambini diversamente abili, e nello stesso tempo, integrarli nelle attività annuali.

A presentare l’iniziativa è Biagio Licata.