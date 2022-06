San Calogero, ecco il programma completo dei festeggiamenti

Festeggiamenti in onore di

SAN CALOGERO

AGRIGENTO 1 – 10 LUGLIO 2022

PROGRAMMA

VENERDÌ 1 LUGLIO

ore 9,00 S. Messa

ore 18,30 Santa Messa con i pellegrini della

Parrocchia B.M.V. della Divina Provvidenza

Accensione dell’illuminazione

straordinaria della Città

ore 20,00 Inaugurazione della Festa “U VENNIRI A VILLA”

in piazza Stazione a cura

dell’Associazione dei portatori di S. Calogero

SABATO 2 LUGLIO

ore 9,00 S. Messa con i pellegrini della

Parrocchia S. Rosa da Viterbo

ore 17,00 Ingresso del Complesso Bandistico

“G. Verdi” di S. Biagio Platani

e giro per le vie della Città

ore 18,30 S. Messa

ore 20,00 Il Complesso Bandistico concluderà

la serata dinanzi al sagrato del Santuario

DOMENICA 3 LUGLIO (Prima Domenica)

ore 6,00 Apertura del Santuario

One

7,00 Alborata con sparo di mortaretti

ore 7,00 Santa Messa con i pellegrini

dell’Unità Pastorale di S. Nicola,

S. Giovanni Battista e B.M.V. Madre della Chiesa

orC

8,00 Ingresso del Complesso Bandistico

ore

9,00 Santa Messa

ore 10,30 Santa Messa, presieduta da

Sua Ecc. Mons. Alessandro Damiano,

Arcivescovo di Agrigento con la partecipazione delle Autorità

civili e militari

Anima il Coro “Magnificat” di Agrigento

ore 12,00 PROCESSIONE DIURNA del Simulacro del Santo portato a spalla

dai devoti lungo il tradizionale percorso: Via Roma, Piazzale A.

Moro, via Gioeni, via Atenea, via Porcello, salita S. Spirito, via S.

Spirito, via Foderà, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo,

piazza don Minzoni, salita Seminario, via Oblati, via Sferri, via

Garibaldi, Santuario B.M.V. Addolorata

ore 18,00 Santa Messa

ore 20,00 Preparazione del fercolo del Santo

perla processione serale

ore 21,00 SOLENNE PROCESSIONE SERALE

del Simulacro del Santo, con flambeax,

dal Santuario B.M.V. Addolorata al Viale della Vittoria con la

partecipazione, delle Autorità Locali, delle Confraternite e dei

fedeli

ore 23,00 Giochi Pirotecnici e rientro in Santuario

LUNEDI 4 LUGLIO

ore 9,00 S. Messa con i pellegrini

ore 18,00 Santa Messa con i pellegrini della

Parrocchia S. Gerlando

MARTEDÌ 5 LUGLIO

ore 9,00 S. Messa con i pellegrini

ore 18,00 Santa Messa con i pellegrini dell’Unità Pastorale B.M.V. di Fatima

e B.M.V. del Carmelo

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

ore 9,00 S. Messa con i pellegrini

ore 18,00 Santa Messa con i pellegrini della

Parrocchia S. Gregorio – Cannatello

GIOVEDì 7 LUGLIO Giornata delle famiglie

ore 9,00 Santa Messa presieduta da

Sua Ecc. Mons. Baldassare Reina

e Adorazione Eucaristica

ore 12,00 Ora Media e Benedizione Eucaristica

ore 18,00 Benedizione dei fanciulli e delle famiglie

ore 18,30 Santa Messa con i pellegrini della

Parrocchia S. Francesco di Paola

ore 21.00 Manifestazione “San Calogero abbraccia la Valle”,

a cura dell’Ass. “I Tammura di Girgenti”

(Tempio di Giunone)

VENERDÌ 8 LUGLIO

ore 9,00 S.Messa

ore 18,30 Santa Messa con i pellegrini della

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

SABATO 9 LUGLIO Giornata per la Vita

ore 9,00 S. Messa con i pellegrini della

Parrocchia S. Leone

ore 17,00 Ingresso del Complesso Bandistico

“G. Verdi” di S. Biagio Platani

e giro per le vie della Città

ore 18,30 Santa Messa e benedizione delle mamme

m aresa

e dei bambini

ore 19,30 “PASSEGGIATA PER LA VITA “100 PASSEGGINI”

promossa dal CAV di Agrigento,

con mamme in attesa e bambini in passeggino

dal Santuario a Piazza Cavour

ore 20,00 Il Complesso Bandistico concluderà la serata

dinanzi al Sagrato del Santuario

DOMENICA 10 LUGLIO (Seconda Domenica)

ore 6,00 Apertura del Santuario

ore 7,00 Alborata con sparo di mortaretti

ore 7,00 Santa Messa

ore 8,00 Ingresso del Complesso Bandistico

ore

9,00 Santa Messa

ore 9,30 SAGRA DEL GRANO (XXXVII Ediz.)

Processione Offertoriale con la partecipazione dei devoti portatori

e dei fedeli con gli ex voto,

con i prodotti della terra e lavori

artigianali, seguiti dal corteo dei “carretti siciliani”, dei muli e degli

animali parati, del Complesso Bandistico e dei tradizionali tamburi

(dal Santuario Addolorata al Viale della Vittoria)

ore 11, 00 Arrivo della Processione Offertoriale in Santuario, Benedizione del

Corteo e consegna delle

Pergamene – Ricordo da parte delle Autorità locali

ore 11,30 Santa Messa presieduta da

don Giuseppe Cumbo, Vicario Generale

ore 13,00 PROCESSIONE DIURNA

del Simulacro del Santo

attraverso via Atenea e via Garibaldi

fino al Santuario B.M.V. Addolorata

ore 18,00 Santa Messa

ore 20,00 Preparazione del fercolo del Santo

per la processione serale

ore 21,00 SOLENNE PROCESSIONE SERALE

del Simulacro del Santo con flambeax,

dal Santuario B.M.V. Addolorata al Viale della Vittoria con la

partecipazione delle Autorità locali,

delle Confraternite e dei fedeli

ore 23,00 Giochi Pirotecnici e rientro in Santuario