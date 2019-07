L’opinione degli agrigentini è unanime. La festa di San Calogero mantiene le tradizioni ma quest’anno la processione è stata più ordinata. Grazie al lavoro degli organizzatori non si sono registrati momenti di tensione tutto si è svolto nel modo giusto. Gli orari sono stati rispettati e l’edizione 2019 va in archivio come una manifestazione riuscita.