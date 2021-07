“San Calogero abbraccia la Valle” il 9 luglio appuntamento in streaming

Domani, 9 luglio, alle 20:30 ritorna in streaming la 5° edizione dell’evento “San Calogero abbraccia la Valle”, organizzato dall’associazione culturale “I Tammura di Girgenti” con il patrocinio del “Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi”. Musica, tradizione e arte, in una location incantevole in onore dei festeggiamenti di San Calogero in Agrigento. Illustri artisti sul palco, da Giovanni Moscato a Francesco Porretta; ciliegina sulla torta, la Casa del Musical di Marco Savatteri con un esclusivo recital. Il direttore artistico Biagio Licata afferma: “Dopo il fermo forzato dello scorso anno, insieme al direttore del parco , Roberto Sciarratta, si è deciso di ritornare al calcare il palcoscenico, ma senza apertura al pubblico. Decisione presa con immenso rammarico, ma per l’organizzazione è stata una scelta corretta e soprattutto non discriminatoria. Viste le normative covid-19 ancora in vigore, i posti disponibili nel teatro Giunone, sarebbero stati davvero molto pochi, rispetto al numero elevato dei tanti visitatori delle precedenti edizioni”.

Lo spettacolo sarà trasmesso nelle seguenti emittenti televisive locali, giornali on line, radio e sui social : Agtv – Agrigentooggi – Welcome network – Radio diocesana concordia – Facebook.

Conclude Biagio Licata : “Uno spettacolo entusiasmante, assolutamente da non perdere. La sinergia con il parco archeologico, garantisce e permette ogni anno il grande successo della manifestazione, e lascia basiti artisti e spettatori. Auspico che il prossimo anno si possa ritornare a sentire il calore del pubblico, promettendo sempre più nomi eccelsi che rendano la serata magica ed indimenticabile”.