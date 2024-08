Un successo annunciato dal sold out registratosi ieri con un pubblico che ha gremito il Teatro dell’ Efebo e con attenzione e applausi continui ha assistito allo spettacolo “ San Calo’ mmanu ai carusi” organizzato dall’Associazione “Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento”, condotto dalla giornalista Margherita Trupiano e che ha visto la presenza di un cast di artisti d’eccellenza. Un crescendo di contributi che hanno definito e dato corpo alla parola cultura, che affianca la città di Agrigento 2025, attraverso storia, riti, culto, letteratura, pittura, teatro e fotografia legati a San Calogero.

Mattatori della serata Gianfranco Jannuzzo e Francesco Buzzurro che hanno raccontato il loro San Calogero e tanti artisti che hanno interpretato con abile maestria il Santo Nero attraverso mille diverse sfaccettature. E’ stata un’occasione per ricordare quanti, appassionati e devoti al Santo, ci hanno lasciato, da Camilleri a Pirandello, da Franco Fasulo a Gian Campione, da Pippo Montalbano a Salvatore Passarello.

Si sono esibiti Giovanni Moscato, Paolo Di Noto Francesco Maria Naccari, Rosamaria Montalbano, Simona Carisi, Salvatore Nocera Bracco, attori; Sergio Criminisi, pittore e vignettista; Andrea Donzella tenore; Beniamino Biondi intellettuale agrigentino che ha tratteggiato il profilo di Franco Fasulo; i Maestri musicisti Angelo Sanfilippo, Domenico Pontillo, Salvatore Sciacca e Mario Vasile; il gruppo folkloristico “I Fiori del mandorlo” di Filippo Mandracchia e Tiziana Barone e gli immancabili e coinvolgenti “ Tammura di Girgenti” di Biagio Licata.

Momento emozionante e applaudito quello della processione con il Santo portato a spalla per il teatro, accompagnato dai tamburi e dalla tradizionale Zingarella suonata dal vivo dalla Band. Nel corso della serata c’è stata un’anticipazione della XV Edizione del Premio Pippo Montalbano che di svolgerà in autunno, durante la quale l’attrice Elena Cianni, testimonial dell’evento, ha chiamato sul palco Francesco Bellomo, Direttore artistico del Teatro Pirandello, per consegnare il riconoscimento in anteprima a Gianfranco Jannuzzo.

Durante le varie performances sono state proiettate su un ledwall alcune foto tratte dall’archivio di Domenico Vecchio, patron del Concorso “Fotografa San Calò”, ed altre di Massimo Palamenghi e Giuseppe Cacocciola, tratte da una apprezzata mostra sul Santo Nero svoltasi lo scorso anno presso la Chiesa di San Lorenzo. Il logo dell’evento, che prende spunto da una scultura di Cacocciola, è stato utilizzato per gentile concessione della Curia che ne è proprietaria.

“Voglio ringraziare il Libero Consorzio nella persona del Commissario Straordinario Avv. Giuseppe Bologna e del Dott. Achille Contino – ha concluso Caterina Montalbano regista dell’evento, che hanno voluto questa rassegna in questo posto magnifico e che hanno creduto nella nostra proposta. Questa sera ci ha riempito il cuore di gioia per l’affetto e l’approvazione che il pubblico ha voluto tributare”.