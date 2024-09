San Biagio Platani accende il sogno: Giavarini e EgoGreen al fianco del River per un futuro vincente

San Biagio Platani è un luogo dove i sogni prendono forma, e ieri sera, sotto un cielo carico di aspettative, si è scritta una nuova pagina di passione e speranza. Il River Platani, simbolo di orgoglio per il piccolo comune dei Monti Sicani, ora brilla ancora di più, grazie al sostegno di EgoGreen, l’azienda guidata dall’infaticabile Marcello Giavarini.

Le nuove maglie, con lo stemma di EgoGreen sul petto, sono state presentate in una serata che ha unito sport e innovazione, in occasione dell’apertura di uno dei tre nuovi EgoPoint, a San Biagio Platani, Canicattì e Sommatino. A tagliare il nastro, Marcello Giavarini, il sindaco Salvo Di Bennardo, Giuseppe Savarino, accompagnati dai dirigenti dell’azienda. Una festa in cui si respirava energia, non solo quella pulita e rinnovabile, ma quella delle persone, del tifo, della voglia di credere in un futuro più verde e luminoso.

Giavarini, emozionato, ha definito questo progetto come il “punto di partenza per future imprese gloriose”, con gli occhi brillanti di entusiasmo mentre sentiva, in questo angolo della sua terra, il calore di casa. San Biagio lo ha accolto con affetto, come un vecchio amico che ritorna, ed è proprio con questo spirito che l’imprenditore, già presidente dell’Akragas nei gloriosi tempi della Serie C, ha deciso di investire ancora una volta nel territorio.

La serata è stata anche l’occasione per celebrare la squadra del River Platani, che dopo la cavalcata trionfale della scorsa stagione culminata con il successo nella finale playoff, si prepara a vivere un nuovo sogno nella seconda categoria. Alla presentazione, il calore dei tifosi ha avvolto i giocatori, mentre Biagio Nigrelli e Matteo Colucci, icona dell’Akragas e cittadino di San Biagio, hanno raccontato con passione il percorso della squadra.

Oggi l’avventura di EgoGreen continua con l’apertura del nuovo EgoPoint a Canicattì, mentre domenica sarà Sommatino ad accogliere questo nuovo spazio dedicato alle soluzioni energetiche sostenibili. Un cammino che si espande, passo dopo passo, alimentato dalla stessa energia che ieri sera ha fatto brillare gli occhi di una comunità intera.

San Biagio Platani può sognare in grande, perché il futuro è già qui, e porta con sé la forza di un progetto condiviso che unisce il cuore e la mente