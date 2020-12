Samonà assicura i fondi per la ristrutturazione del Teatro Re Grillo

Licata stamane è stata al centro di un proficuo incontro ospitato in Assessorato regionale Beni Culturali e Identità siciliana, dove il titolare Alberto Samonà ha ricevuto l’europarlamentare della Lega Salvini Premier Annalisa Tardino e una delegazione licatese composta dall’assessore comunale Decimo Agnello e dal consigliere Angelo Curella, in rappresentanza del Sindaco Pino Galanti. “Da parte dell’assessore Samonà – le parole di Annalisa Tardino – abbiamo riscontrato le consuete attenzione e disponibilità verso il nostro territorio, segno che le sinergie istituzionali restano il modo migliore per produrre risultati concreti e valorizzare le nostre eccellenze. Tra i temi affrontati nell’incontro di questa mattina c’è stata la presentazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione del teatro Re Grillo di Licata, nonché quello per il restauro di Palazzo Basile, sede del Municipio”.

Su un altro piano, l’incontro è stata l’occasione per illustrare un importante progetto, che sta a cuore all’europarlamentare, relativo all’istituzione di un Museo dello Sbarco. “Credo molto in questo progetto, a cui sto lavorando da mesi e fortemente voluto dall’Associazione Memento, di cui è Presidente la Prof.ssa Carmela Zangara – prosegue la Tardino-. Una iniziativa capace di unire storia, tradizioni, cultura e formazione, nella memoria della Seconda Guerra mondiale, dando lustro a Licata, dove il museo avrà la propria sede. Ma è chiaro che un allestimento del genere, adeguatamente promosso, sarà capace di avere ricadute importanti per tutta la provincia di Agrigento. Infine, l’Assessore si è reso disponibile per una visita quanto prima, per vedere le innumerevoli bellezze artistico-monumentali della città, tra cui le splendide ville Liberty”.