La Granfondo Valle dei Vini inaugurerà il circuito Appennino Superbike 2025 il prossimo 9 marzo a Sambuca di Sicilia , in provincia di Agrigento. Giunta all’ottava edizione, questa manifestazione è riconosciuta come la granfondo più partecipata del Sud Italia, attirando biker sia locali che da altre regioni.

Un percorso impegnativo tra le bellezze della Valle del Belice

Il tracciato principale si estende per 46 km con un dislivello di 1.600 metri , ideale per gli appassionati delle salite. Circa la metà del percorso è in salita, offrendo panorami mozzafiato sulla Valle del Belice. Tra i punti salienti, il “muro” ai piedi del paese con pendenze che raggiungono il 20% e l'”ottovolante”, un single track di 2 km in linea retta. Un’altra attrazione è il tunnel naturale nel parco didattico delle Cantine Planeta.

Programma dell’evento

Le attività inizieranno sabato 8 marzo con la conferenza stampa alle 16:00 presso il Teatro Comunale L’Idea, seguita dalla verifica tessere e ritiro del pacco gara dalle 17:00 alle 20:00 in Corso Umberto I. La serata si concluderà con musica live dalle 21:30 alle 23:00. Domenica 9 marzo , dopo il ritrovo e la colazione dalle 8:00 alle 9:00, le gare prenderanno il via:

E-bike : partenza alle 9:45

: partenza alle 9:45 Granfondo : partenza alle 10:00

: partenza alle 10:00 Percorso escursionistico : partenza alle 10:10

Per gli accompagnatori, è prevista una visita guidata della città dalle 10:15 alle 12:00. Il pasta party inizierà alle 12:30, seguito dalle premiazioni alle 13:00.

Iscrizioni e agevolazioni

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 marzo 2025 . Grazie al patrocinio del Comune di Sambuca di Sicilia, la partecipazione è gratuita per i bikers provenienti da fuori Sicilia. Per gli altri, le quote variano da €30 a €45 a seconda del periodo di iscrizione. È previsto un costo aggiuntivo di €3 per il noleggio del chip di cronometraggio.

Partnership e unione

La Granfondo Valle dei Vini ha strette collaborazioni con eventi prestigiosi come la Capoliveri Legend Cup , la Sudtirol Dolomiti Superbike e la Mythos Primiero Dolomiti , offrendo iscrizioni combinate a tariffe agevolate.

Un fine settimana tra sport e cultura

Oltre alla competizione, i partecipanti potranno immergersi nelle bellezze di Sambuca di Sicilia, annoverato tra i borghi più belli d’Italia. Il centro storico presenta influenze arabe e barocche, con palazzi seicenteschi e panorami suggestivi. Tra le attrazioni, il fortino di Mazzallakkar e lo straordinario belvedere.

