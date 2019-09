Samara in provincia di Agrigento, è psicosi un po’ ovunque

Individui abbigliati come “Samara”, la protagonista del film horror “The Ring”. La goliardata partita via social col titolo “Samara Challenge”, e che in poco tempo si è diffusa in tutta Italia, non ha risparmiato l’Agrigentino.

Il primo avvistamento a Ribera, poi nel centro di Porto Empedocle, e in alcune stradine di Licata, e ancora l’altra notte nel quartiere di Villaseta, e nella zona della Bibbirria, ad Agrigento. In tutti i casi sarebbero arrivate segnalazioni al numero di emergenza.

Telefonate, anche allarmate da parte di cittadini, per la presenza nelle strade di sconosciuti travestiti da “Samara”. Nessuna persona però, con i capelli lunghi davanti al volto e il vestito bianco, è stata fermata.