Salvini in tour: ecco le tappe siciliane

Inizia oggi la due giorni n Sicilia del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega visiterà tra oggi e domani sette città siciliane: Corleone, Monreale, Bagheria, Caltanissetta, Motta Santa Anastasia, Gela e Mazara del Vallo.

Stamattina Salvini sarà a Corleone, in provincia di Palermo, dove alle 11 inaugurerà la nuova sede del commissariato di Polizia, al cui ingresso verrà scoperta una targa in memoria di tutte le vittime della mafia. Quindi Salvini proseguirà il giro nei Comuni dove la Lega si presenta con i suoi candidati sindaci alle amministrative di domenica 28 aprile. Alle 16,15 il ministro sarà a Monreale, in piazza Guglielmo II, per il candidato sindaco Giuseppe Romanotto.

Alle 18 sarà la volta di Bagheria, in piazza Matrice, per il candidato sindaco Gino Di Stefano, mentre alle 21,15 l’appuntamento è a Caltanissetta, in corso Umberto I, per sostenere l’aspirante primo cittadino Oscar Aiello.

Domani, invece, Salvini comincerà la giornata alle 11 a Motta Santa Anastasia per sostenere la candidatura a sindaco di Anastasio Carrara, poi alle 17, gli incontri proseguiranno a Gela, in piazza Umberto I, per sostenere il candidato primo cittadino Giuseppe Spata. Alle 21, il tour siciliano di Matteo Salvini si concluderà a Mazara del Vallo, dove alle 21 in via Sansone si terrà il comizio finale per sostenere il giovane candidato sindaco Giorgio Randazzo.