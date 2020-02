SALUTE: MEDICI A SCUOLA, anche Giovanni Vento firma protocollo

Presenti alla firma i presidenti degli Ordini dei medici di Trapani, Ragusa, Enna e Agrigento , rispettivamente: Cesare Ferrari, Rosa Giaquinta, Renato Mancuso e Giovanni Vento. Il nuovo progetto di medicina scolastica richiama il valore sociale del medico. Oggi, ha detto l’assessore Razza “grazie al contributo dell’Ordine dei medici e dell’assessorato all’Istruzione invertiamo un percorso che aveva relegato la medicina scolastica ad un ruolo di marginalita’. Ritorna in evidenza il valore sociale ed etico della figura del medico, che si pone anche a servizio di un interesse piu’ alto. Un profondo messaggio di gratitudine va alle associazioni del terzo settore per il loro straordinario contributo di vitalita’: esse svolgono un ruolo essenziale di assistenza e coinvolgimento, a volte di supplenza, com’e’ accaduto in diverse strutture in casi di particolare necessita’. L’associazionismo ha un ruolo di contaminazione positiva e di condivisione”.