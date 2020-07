Salsedo su completamento del Ponte Petrusa: Agrigento è stanca di politici in cerca di visibilità e gloria

“Molti politici hanno già preparato vestiti cravatte luccicanti tavole imbandite e brindisi in pompa magna in occasione dell’imminente apertura del ponte petrusa.

A questi politici dico che Agrigento è stanca di assistere a protagonismo patetico di personaggi in cerca di visibilità e di gloria”.

Agrigento ha patito per 4 lunghi anni le pene dell’inferno vedendo desira la propria immagine a livello nazionale.

A questi politici o meglio a questi dilettanti della politica l’invito ad evitare inaugurazioni e tagli di nastri perché la riapertura del ponte Pretusa è un sacrosanto diritto da restituire alla collettività e che non venga scambiato per tornaconto elettorale”.

Ad affermarlo è l’ex consigliere comunale Giuseppe Salsedo.