Sala Stampa e highlight, Moneta: consapevolezza di essere una squadra forte (VIDEO)

La migliore in campo è stata la schiacciatrice della Seap Dalli Cardillo Aragona, Serena Moneta, con 15 punti a referto ed una prestazione pressoché perfetta in ogni fondamentale. Il capitano si è portata a casa il premio messo in palio dall’azienda vinicola CVA Canicattì, la prestigiosa bottiglia di vino magnum “Centuno”. A premiare Moneta è stato il Comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo. In Sala stampa Moneta insieme al Coach Dagioni e al fisioterapista Agostino Craparo rispondono alle domande di Domenico Vecchio. GUARDA IL VIDEO