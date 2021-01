Sala gioco o divano di casa? 

Sembra che i giocatori abituali preferiscano giocare da casa, ma perché? Ecco spiegato il motivo

Il Coronavirus ha colpito anche il mondo del gioco. Tra le attività che hanno dovuto chiudere per mesi ci sono state le sale scommesse, le sale giochi e il bingo. Gli amanti delle sale giochi hanno dovuto adattarsi e imparare ad utilizzare i siti web o le varie App.

Essendo dei luoghi solitamente molto affollati, le sale giochi pubbliche sono sicuramente considerate dei luoghi con un elevato rischio di contagio. Perciò, nonostante le misure per limitare la diffusione del virus siano contenute rispetto al periodo di lockdown, le sale giochi non rimangono un posto sicuro.

Senza contare che la tecnologia in continua evoluzione ci porta sempre novità. Per esempio con la realtà virtuale è cambiato tutto, anche i giochi da casinò.

La tecnologia virtuale è stato argomento di discussione per molto tempo nel settore del gioco d’azzardo online. Con l’esperienza molto reale che i giochi di realtà virtuale offrono ai giocatori, non c’è da stupirsi che stiano diventando sempre più popolari e che i giocatori preferiscano giocare da casa.

Grazie alle versioni Vr, giocare online è molto più realistico. Per esempio, i giochi di carte hanno raggiunto livelli altissimi: ora possiamo sfruttare un avatar che rappresenta il giocatore, seduto di fronte al mazziere. Nel momento in cui le carte vengono girate si possono vedere le reazioni sulla faccia del mazziere come se si stesse interagendo nel mondo reale.

Giocare ai giochi da casinò tramite pc sta diventando di tendenza sia nei giocatori abituali, sia in quelli nuovi. Stiamo sicuramente vivendo l’inizio di una nuova era che ha portato perfino i giocatori più tradizionalisti ad un nuovo approccio nei confronti della tecnologia e dei giochi online.

I giochi disponibili online sono numerosissimi e nelle sale gioco fisiche è impossibile riscontrare la stessa ampia scelta. Tra questi abbiamo i classici, come le varie versioni disponibili di Blackjack e la Roulette, oppure le Slot machine.

Il gioco però può creare dipendenza e, infatti, sono stati introdotti sistemi nei siti di gioco online che impediscono di scommettere di più di quello che si vuole, con appositi allarmi impostati o timer.