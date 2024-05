Da ieri la sala conferenze del Commissariato di Pubblica sicurezza di Palma di Montechiaro è dedicata alla memoria dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza Salvatore Curella, scomparso il 30 maggio dello scorso anno, con la seguente motivazione: “Apprezzato e stimato non solo dai colleghi, ma anche dalla cittadinanza del centro agrigentino, con il suo operata ha contribuito ad avvicinare i cittadini di Palma di Montechiaro alla Polizia di Stato, accrescendo sensibilmente la fiducia nelle istituzioni. E’ riuscito, inoltre, ad istaurare un clima di positività nel team di colleghi con i quali ha collaborato divenendo, nel tempo, un punta di riferimento per tutto il Commissariato e in particolare per i giovani poliziotti i quali riconoscevano nella sua figura carismatica una persona di esperienza alia quale chiedere preziosi consigli”.

Eccellente esempio di valori umani, senso del dovere e profondo attaccamento all’Amministrazione. Alla cerimonia, hanno presenziato il vice prefetto di Agrigento Massimo Signorelli, il questore Tommaso Palumbo, autorità civili e militari. Presente anche una rappresentanza dell’Associazione nazionale Polizia di Stato. Il Questore, nel ringraziare i convenuti, ha ricordato la figura dell’assistente capo Curella, poliziotto integerrimo, virtuoso sempre pronto ad operare, propositivo verso i superiori, ha svolto proficue attività investigative assicurando numerosi soggetti alla giustizia e offrendo sostegno ai colleghi. “Un grazie speciale va al dirigente scolastico Cinzia Montana, ai professori e agli alunni dell’Istituto Comprensivo Cangiamila per aver curato l’intrattenimento musicale”, ha concluso il Questore.