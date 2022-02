Safer internet day 2022, al Fermi iniziative per vivere più al sicuro su internet

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea per un uso consapevole della rete, un ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere Internet un luogo positivo e sicuro.

Anche l’istituto Fermi di Aragona parteciperà a due eventi formativi. Questa mattina, 8 febbraio Webinar: “Tra storytelling e digital reputation: costruire la propria immagine online”.

Domani, mercoledì 9 febbraio , diretta streaming su Facebook “Cyberlion o cybersheep: il tik tok dell’adolescente nell’arena virtuale”, durante questa sessione il Fermi promuoverà un evento con diretta streaming sul canale Facebook della scuola a partire dalle 9.