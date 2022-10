Saccheggiate due abitazioni, in un caso è stato un colpo grosso

Due abitazioni saccheggiate, negli ultimi giorni, nell’abitato canicattinese. I ladri hanno “visitato” l’appartamento, di via Iotti, di proprietà di una trentaduenne. Approfittando, verosimilmente, dell’impalcatura montata per il rifacimento del prospetto del palazzo, sono riusciti ad arrivare al secondo piano, e ad intrufolarsi da una finestra. Hanno trovato ed arraffato 4.000 euro in contanti, braccioli, collane, orecchini, orologi di marca, una borsa, uno zaino, una aspirapolvere Folletto, vari oggetti di bigiotteria e un paio di occhiali da sole sempre di marca.

In via Duca degli Abruzzi, invece, i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso, e si sono intrufolati all’interno della casa, di una pensionata, ottantaduenne. Il raid è stato compiuto, tra le 9 e mezzogiorno, mentre l’anziana era al supermercato a fare la spesa. In questo caso hanno rubato soltanto un telefonino. I poliziotti del Commissariato di Canicattì, dopo aver raccolto, le denunce di furto, a carico di ignoti, hanno avviato le indagini.