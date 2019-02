Sabato trasferta a Pizzo Calabro per le aragonesi

La Seap Aragona prepara l’insidiosa trasferta di Pizzo Calabro contro la Mediolanum Energia per la quindicesima giornata, la seconda di ritorno, del campionato di serie B2, girone I. La gara è in programma sabato 9 febbraio, alle ore 18, al “Palarcobaleno” di Pizzo Calabro. Gli arbitri dell’incontro saranno Francesco Chirumbolo e Mattia Cupello. Coach Paolo Collavini ha tutte le giocatrici a disposizione e contro le calabresi conta di schierare il sestetto tipo. La squadra continua ad allenarsi al palasport Pippo Nicosia di Agrigento e partirà alla volta della Calabria venerdì pomeriggio per il ritiro pre-partita a Pizzo Calabro. L’obiettivo è quello di tenere altissima la concentrazione alla vigilia di uno scontro molto importante per la stagione delle biancazzurre che dopo la partita di Pizzo Calabro, sfideranno al PalaNicosia di Agrigento, la capolista Santa Teresa di Riva, sabato 16 febbraio, alle ore 18. La Mediolanum Energia Pizzo Calabro, avversario senza dubbio ostico, occupa la settima posizione in classifica con 20 punti, frutto di 7 vittorie e 5 sconfitte. Il sestetto calabrese è allenato da Davide Monopoli e può contare sulla classe e l’esperienza di giocatrici del calibro di Labate, Mercante, Speranza. La gara di andata si concluse 3 a zero per la Seap Aragona.