Prosegue con successo l’impegno dell’Inner Wheel Club di Agrigento a favore dell’ambiente e delle nuove generazioni. Questa mattina si è svolto il secondo step del progetto didattico “S.O.S. Api 2.0”, un’iniziativa nata per sensibilizzare i giovanissimi sul ruolo vitale che questi instancabili impollinatori svolgono per la biodiversità e la sopravvivenza del nostro pianeta.

L’evento, ospitato presso il plesso “De Cosmi” (Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”), ha visto protagonisti gli alunni delle classi II A e II B. I bambini, guidati dalle socie del Club e da esperti del settore, hanno intrapreso un percorso alla scoperta del “mondo dorato” delle api, culminato in una degustazione di miele che ha unito l’apprendimento sensoriale alla teoria scientifica.

Le api sono state raccontate non solo come produttrici di miele, ma come l’essere vivente più importante al mondo: custodi silenziose dei colori della natura e dei sapori che arrivano quotidianamente sulle nostre tavole.

Il progetto ha trovato terreno fertile grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico, dott. Luigi Costanza, e della responsabile di plesso, Maria Patrizia Morello. Fondamentale il contributo della nutrizionista dott.ssa Concetta Natalello Provenzani, che ha illustrato con competenza il valore nutrizionale e naturale del miele.

“Senza le api il mondo perderebbe i suoi colori e i suoi sapori,” sottolineano le socie dell’Inner Wheel. “Portare questo messaggio nelle scuole significa piantare un seme e diffondere consapevolezza nei bambini.” – Ha detto la presidente del club Patrizia Di Giovanni Vitellaro.

All’incontro erano presenti la Presidente dell’Inner Wheel Club di Agrigento, Patrizia Di Giovanni Vitellaro, insieme alle socie Lea Ceserani Provenzani, Lina Letizia Attanasio, Fiorella Patti Alongi e Rita Pistone Vita. La loro dedizione ha permesso di trasformare una lezione scolastica in un momento di alta formazione civica e ambientale.

Un plauso speciale è stato rivolto alle docenti Cristina D’Oro e Crocetta Di Caro, per il costante lavoro educativo e la cura con cui accompagnano gli alunni nel cammino della scoperta quotidiana.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp