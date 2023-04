Russel Crowe e la lotta contro il Male

Russel Crowe ritorna sul grande schermo nei panni del protagonista de “L’Esorcista del Papa”, ispirato ad una storia vera, diretto da Julius Avery.

Russel Crowe in questo ultimo film è alle prese con il Male, quello più oscuro e più grande, quello con cui non è possibile dialogare anche se lui in qualche modo ci ha provato, recitando per tutto il film quasi sempre in italiano.

Crowe interpreta un esorcista dei nostri giorni, ma non uno qualunque, perché è padre Gabriele Amorth, scrittore e presbitero per quarant’anni, ma soprattutto esorcista della Diocesi di Roma, città con cui Crowe ha instaurato un legame speciale.

Tutto comincia con l‘esorcismo di un bambino e il suo legame con una cospirazione secolare che il Vaticano stesso, guidato da un papa d’eccezione interpretato da Franco Nero, fa di tutto per tenerlo nascosto.

E’ probabilmente questo l’aspetto che ha indisposto realmente la Chiesa contro il film, giudicandone la visione “poco credibile” perché finirebbe col mettere in dubbio, agli occhi dello spettatore, chi sia il vero nemico tra il demonio e il Vaticano, generando confusione.

“L’Esorcista del Papa” è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento da giovedì 13 aprile, orario degli spettacoli: 18:00/20:15/22:30