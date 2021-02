Agrigento suona la settima

La Fortitudo non si ferma più. Nel recupero sul campo della Sangiorgese (MI) Agrigento infila la settima vittoria (79-68) di fila e trova la testa della classifica di Serie B girone B1 in solitaria. Dopo un avvio in sordina Agrigento viene fuori nella ripresa. Come sempre Grande e Rotondo, 18 punti a testa, sono i trascinatori. Ma stasera ha fatto molto bene anche Costi 14 punti. In doppia cifra anche Veronesi 16 pt. Domenica al PalaMoncada arriva Bologna.

LTC Sangiorgese Basket – Moncada Energy Group Agrigento 68-79 (22-12, 21-19, 16-30, 9-18)

LTC Sangiorgese Basket: Sebastiano Bianchi 21 (5/7, 2/4), Andrea Picarelli 20 (4/7, 2/5), Gabriele Berra 11 (4/7, 1/2), Andrea Bargnesi 6 (3/9, 0/4), Francesco Toso 5 (1/4, 0/0), Giulio Dushi 5 (1/3, 0/0), Omar Dieng 0 (0/0, 0/1), Nicola Artuso 0 (0/1, 0/1), Alberto Fragonara 0 (0/0, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Sebastiano Bianchi 11) – Assist: 9 (Andrea Picarelli, Andrea Bargnesi 3)

Moncada Energy Group Agrigento: Alessandro Grande 18 (2/4, 3/3), Paolo Rotondo 18 (7/12, 0/0), Giovanni Veronesi 16 (3/4, 2/3), Cosimo Costi 14 (2/3, 2/4), Andrea Saccaggi 9 (3/4, 1/3), Albano Chiarastella 4 (1/5, 0/1), Giovanni Ragagnin 0 (0/1, 0/1), Giuseppe Cuffaro 0 (0/1, 0/0), Mait Peterson 0 (0/1, 0/0), Andrea Tartaglia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 33 4 + 29 (Albano Chiarastella 13) – Assist: 14 (Albano Chiarastella 9)