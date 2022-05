Rubato un cavallo da corsa di grosso valore

Un cavallo di razza trottatore, italiano, è stato rubato da una proprietà privata in contrada “Cannemaschi”, nei pressi del bivio per Montedoro, in territorio di Canicattì. Dopo la scoperta a presentarsi dai poliziotti del Commissariato cittadino è stato il proprietario dell’animale, un ventenne canicattinese, che ha formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti.

Il ragazzo aveva lasciato l’animale, legato con una lunga corda e con tutto l’occorrente per alimentarsi, nell’appezzamento di terreno di proprietà della nonna.

L’indomani mattina, quando è tornato il cavallo non c’era più. Qualcuno nottempo lo ha portato via. Si tratta del quarto episodio nel giro di pochi mesi. A Canicattì erano scomparsi un purosangue arabo, e un Frisone, e un caso analogo è stato registrato in contrada “Fanara”, a Racalmuto.