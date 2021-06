I Carabinieri della Stazione di Camastra, dopo aver svolto delle indagini, sono riusciti a rinvenire un televisore, che era stato sottratto ad un pensionato ottantaduenne, e a restituirlo al legittimo proprietario.

L’apparecchio è stato recuperato dopo una perquisizione in casa di un quarantenne del luogo, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di ricettazione.