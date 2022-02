Rubati tre anelli d’oro a donna ricoverata in ospedale

Ricoverata in un reparto dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per essere sottoposta ad una serie di accertamenti, una settantottenne agrigentina si è levata gli anelli d’oro che aveva alle dita, riponendoli nel cassetto del comodino, accanto al letto. Un gesto costato caro alla pensionata, perché qualcuno approfittando del fatto che la donna era fuori dalla stanza per sottoporsi ad un esame, ha rubato i tre oggetti d’oro.

L’amara scoperta, poco più tardi, appena tornata nella stanza. Fra incredulità e rabbia perché non immaginava proprio che una cosa del genere potesse accadere in ospedale, si è rivolta alla polizia di Stato, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti, per furto. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno avviato le indagini.