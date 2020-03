Rubati i soldi a paziente ricoverato in ospedale. Aperta indagine

Un ignoto individuo ha sottratto i soldi ad una paziente ricoverato in “Astanteria”, nel locale in cui si accolgono i malati all’atto del ricovero e in cui si dispensano le prime cure, accanto al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Denaro per circa 60 euro in banconote e monete, lasciato all’interno di un cassetto di un mobiletto, vicino al letto.

Ad agire potrebbe essere stato un balordo, che sarebbe riuscito ad allontanarsi velocemente, prima di essere notato da qualcuno. All’atto della denuncia il derubato avrebbe indicato un tizio sbandato aggirarsi in quei momenti in quella zona. Le forze dell’Ordine, con alcuni elementi in mano, stanno cercando in tutti i modi di dare un volto al responsabile.