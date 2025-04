Ignoti ladri hanno messo a segno un maxi furto di rame dal quadro elettrico principale del depuratore di Palma di Montechiaro, sequestrato a seguito dell’ispezione effettuata dai militari dell’Arma del Centro Anticrimine Natura e dal personale di Arpa lo scorso 28 marzo.

I predatori dell’oro rosso sono entrati in azione durante la notte, riuscendo a penetrare all’interno della struttura, e a portare via 900 metri di cavi lineari in rame, per un danno complessivo di ben 100.000 euro. Ad agire, secondo la prima ricostruzione dei fatti, una banda di malviventi.

La scoperta è avvenuta, l’indomani mattina, nel corso di un controllo. Un funzionario del Comune di Palma di Montechiaro s’è recato alla Stazione dei carabinieri, e ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto.

