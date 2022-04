Rubati cavi di rame all’impianto di depurazione, avvinate le indagini

Sono penetrati all’interno dell’impianto di depurazione delle acque reflue, in contrada “Terranova” a Menfi, e hanno tranciato e rubato 30 metri di cavo di rame. Un furto che ha mandato in tilt l’utilizzo dell’impianto, provocando disservizi e disagi per l’intera collettività.

Dopo l’amara scoperta è stato il responsabile del settore Progettazione dell’Ufficio tecnico del Comune di Menfi a recarsi alla caserma dei carabinieri, denunciando appunto il furto. I militari dell’Arma hanno raccolto la denuncia di furto, a carico di ignoti, e hanno avviato immediatamente l’attività investigativa. Il danno è stato riparato.