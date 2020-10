Sono state rubate due pigne dal belvedere del viale delle Dune, a San Leone. “Troviamole ! In tanti posti i vasi o altro, decorativi per le città , anche in Sicilia, vengono rispettati (Caltagirone, Santo Stefano di Camastra, ecc ecc)”, dice Alfredo Prado.

Il Comune di Agrigento dovrebbe formalizzare una denuncia contro ignoti, per consentire alle forze dell’ordine, di avviare le indagini, finalizzate a identificare i responsabili.