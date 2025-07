Tornano a colpire i ladri di auto a Canicattì. Due le vetture sparite negli ultimi giorni. Non è escluso che ad entrare in azione possa essere stata la stessa “mano” criminale. La prima a sparire è stata una Fiat Panda lasciata sotto casa dal proprietario, un 64enne, impiegato, in pieno centro cittadino.

In una zona periferica della città dell’uva Italia è stato portato via un fuoristrada Mitsubishi Pajero, di proprietà di un autista di 61 anni. Ad entrare in azione nelle ore notturne, verosimilmente, almeno due o più persone. L’amara scoperta da parte dei proprietari al momento di recuperare le auto.

Subito si sono accorti dei mezzi volatilizzati nel nulla. Entrambi hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare i malviventi e provare a recuperare i veicoli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp