Rubata motocicletta a imprenditore

Lascia la moto, una Suzuki Burgman, all’interno dell’area recintata della sua abitazione, e qualcuno se la porta via. Il furto è accaduto nelle ore notturne, in contrada “Cannatone”, in territorio di Racalmuto.

Il mezzo a due ruote è di proprietà di un imprenditore, quarantaquattrenne, di Grotte, il quale dopo l’amara scoperta s’è recato alla caserma dei carabinieri e ha formalizzata una denuncia di furto, a carico di ignoti.

I militari dell’Arma hanno avvisato la Procura della Repubblica di Agrigento, e avviato le indagini per provare a rintracciare l’autore.