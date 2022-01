Rubata l’automobile ad un imprenditore

Dopo qualche giorno di calma apparente, nelle scorse ore è stata rubata un’altra utilitaria. Si tratta di una Fiat Panda, di proprietà di una pensionata ottantenne, ma di fatto, in uso al figlio imprenditore, quarantaquattrenne, del posto.

L’utilitaria si trovava posteggiata in via Gioberti a Canicattì. La denuncia di furto, a carico di ignoti, è stata formalizzata dal proprietario ai carabinieri della Stazione di Canicattì, che hanno subito avviato le indagini per provare ad identificare i ladri.

Come primo passaggio investigativo, i militari dell’Arma hanno appurato se nella zona dove era posteggiata la vettura vi erano telecamere di videosorveglianza pubbliche o private.