Ignoti ladri, a quanto pare giunti in sella ad un mezzo a due ruote, hanno rubato la moto, una Ktm 500, di proprietà del sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, che era stata lasciata parcheggiata, in via Cesare Battisti, nel centro del paese agrigentino. L’amara scoperta al momento di riprenderla.

Il primo cittadino altro non ha potuto fare che denunciare tutto ai carabinieri della Stazione cittadina. E i militari dell’Arma hanno, subito, avviato le indagini per cercare di identificare i malviventi. Una delle prime verifiche fatte sarebbe stata la verifica di eventuali impianti di videosorveglianza, lungo via Cesare Battisti e strade circostanti.

