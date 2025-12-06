Hanno approfittato di un attimo di distrazione di un giovane immigrato per rubare uno zaino momentaneamente appoggiato su una panchina all’interno della stazione ferroviaria di Agrigento Centrale. I due ladri, un pensionato poco più che sessantacinquenne e una quarantenne, entrambi residenti ad Agrigento, non l’hanno fatta franca.

Sono stati identificati e denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, dal personale della polizia ferroviaria. Gli agenti, dopo avere raccolto il racconto della vittima, sono riusciti a risalire agli autori del furto dopo una fulminea attività investigativa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp