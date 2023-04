Rubano televisori al centro commerciale: denunciate due donne

Hanno rubato due televisori da 24 pollici dal “Conad Superstore” all’interno del Centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento. Due donne, di 33 e 22 anni, entrambe residenti a Porto Empedocle, sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi si reato di furto con destrezza in concorso. Sono stati i carabinieri delle Stazioni di Porto Empedocle e Villaseta, dopo una breve attività investigativa e grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza, a identificarle. I militari dell’Arma, dopo avere raccolto la denuncia di furto, a carico di ignoti, formalizzata dal responsabile del punto vendita, hanno accertato che le due donne nel corso del pomeriggio di venerdì 21 aprile sono riusciti a rubare i due tv color. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.