Ladri in azione in contrada “San Benedetto”, nella zona industriale di Agrigento. Ignoti prima hanno rubato un furgone da una officina meccanica, poi hanno saccheggiato un’azienda. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma da una prima stima sarebbe ingente. Ad entrare in azione, nel corso delle ore notturne, sarebbe stata una banda. I delinquenti evidentemente erano a conoscenza della zona deserta durante la notte.

Sono penetrati nel capannone riuscendo a portare via un importante quantitativo di sanitari, oggetti di arredo, prodotti per l’edilizia e per l’idraulica. La refurtiva è stata caricata sul furgone asportato alla vicina officina. E proprio con il mezzo si sono allontanati velocemente. La scoperta del furto è stata fatta l’indomani mattina dal titolare prima dell’inizio dell’orario di lavoro.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento e i loro colleghi della Tenenza di Favara, dopo avere notiziato la Procura, hanno avviato l’attività investigativa. Parte della scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza presente a presidio dell’azienda commerciale.