Rubano auto e dopo averla bruciata, l’hanno fatta precipitare in un dirupo

Hanno rubato un’autovettura, e dopo averla portata in un luogo isolato e data alle fiamme, l’hanno fatta precipitare in un dirupo. La vettura, una Fiat Panda, è di proprietà un pensionato, sessantenne, di Palma di Montechiaro. Si trovava parcheggiata nel magazzino della propria abitazione.

L’episodio si è verificato in contrada “Ciotta”, in territorio palmese. L’uomo dopo l’amara scoperta ha dato l’allarme al centralino di emergenza. Mentre i carabinieri stavano svolgendo il sopralluogo, e i rilievi del furto, sono stati avvertiti di un’auto incendiata, spinta in fondo ad un dirupo.

Quando sono giunti sul posto la vettura era completamente distrutta e ridotta a carcassa annerita. Probabilmente i responsabili l’hanno portata in questa zona, perché poca trafficata. Quasi sicuramente prima di allontanarsi hanno versato sulla carrozzeria del liquido infiammabile, ed hanno appiccato il fuoco.