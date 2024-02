Prova a rubare una bottiglia di liquore al supermercato “Sidis” del centro commerciale San Giorgio di Licata, nascondendola nei pantaloni e tenta di fuggire, ma un ispettore di polizia, libero dal servizio, lo blocca. Un ventenne immigrato è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per furto. Il giovane è stato portato in commissariato. Si tratta di una bottiglia di superalcolico, non è un bene di prima necessità, tanto da giustificare il furto per bisogno.