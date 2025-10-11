Ha violato la misura cautelare a cui è sottoposto, e dopo essere penetrato all’interno di un bed and breakfast, chiuso in questo periodo dell’anno, ha rubato un televisore di 55 pollici. Qualcuno del vicinato ha sentito dei rumori sospetti e non s’è girato dall’altra parte. I carabinieri della Compagnia di Licata, accorsi sul posto dopo la segnalazione al 112, non hanno trovato nessuno, ma dopo una breve indagine hanno identificato e rintracciato a casa l’autore dell’incursione notturna avvenuta nel centro abitato di Campobello di Licata.

La perquisizione in casa dell’uomo, infatti, ha permesso di rinvenire l’apparecchio sottratto poco prima nella struttura ricettiva. A finire nei guai un trentacinquenne, residente a Campobello di Licata, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza con permanenza in casa dalle 20 alle 7 del giorno dopo. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di furto aggravato e per inosservanza degli obblighi imposti dalla misura cautelare. Il televisore è stato sequestrato e poi restituito al legittimo proprietario.

